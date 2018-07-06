〈南部〉《市警局發布》多名偵查隊長、副隊長 人事調整

2018-07-06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局昨發布一波刑事體系偵查隊長、副隊長人事調整！其中，旗山警分局偵查隊長柯麗芬被調整職務為旗山分局民防組長，備受關注。

柯麗芬雖然並非高雄市首位女性偵查隊長，但女性獲拔擢出任陽剛氣息的刑事體系當隊長，畢竟不容易，對於她被調整職務，外傳與前陣子蕉農盤商被毆，險釀政治風暴延燒市警局高層有關。

不過，熟識柯麗芬的朋友則說，柯的老公是海巡艦長，長年不在家，她當偵查隊長後，小孩顧不到，家庭工作兩頭燒，才會想要調內勤，並說柯早在數月前就打報告請調。

新任鹽埕分局偵查隊隊長翁士閔（原刑大偵五隊隊長）、新任刑大偵五隊隊長黃國書（原刑大偵三隊專員）、原旗山分局偵查隊隊長柯麗芬被調為旗山分局民防組組長、新任旗山分局偵查隊隊長黃錦富（原刑大偵七隊隊長）、新任刑大偵七隊隊長陳正威（原刑大偵查組專員）、新任刑大肅竊組組長王國基（原刑大經濟組組長）、新任刑大經濟組組長范振家（原刑大肅竊組組長）。

另外，刑事局偵查正林進全調刑大偵查組專員。楠梓分局偵查隊副隊長許志萍調仁武分局偵查隊副隊長、刑大警務員盛永華調楠梓分局偵查隊副隊長、三民第二分局偵查隊副隊長陳建成則調刑大警務員、刑大警務員吳銘雄調三民第二分局偵查隊副隊長。相關人事調動訂下週一辦理離、到職手續 。