〈南部〉身心靈紓壓 觀光局推宗教觀光之旅

2018-07-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市擁有豐富的宗教建築工藝之美，觀光局首度帶領媒體進行宗教觀光踩線之旅，推薦給遊客多處有特色的廟宇、教會。

高雄1400多座寺廟 全台第2多

根據內政部統計，全台登記有案的寺廟多達一萬二千多座，高雄市以一千四百多座排名第二，僅次於台南市。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，高雄有許多具建築特色、歷史文化、在地故事的寺廟及教堂，近期正逐步挖掘具特色建築和人文歷史的宗教景點，希望引領民眾體驗高雄宗教之美，讓身心靈感受到紓壓與放鬆。

鳳山龍山寺、愛河畔玫瑰堂 有特色

觀光局昨首度帶領媒體，進行宗教觀光踩線之旅，首站來到鳳山龍山寺，體驗香火過爐及平安糕，並順道一遊附近有「高雄版忘憂森林」之稱的大東濕地公園；第二站則前往高雄玫瑰聖母聖殿主教座堂（簡稱玫瑰堂），體驗祝禱儀式；隨後由棧貳庫搭渡輪前往旗津，參觀旗后教會與醫療宣教故事館。

以著名的玫瑰堂來說，坐落於愛河橋畔，創始於一八五九年（清咸豐九年），是天主教會在台灣重新開教以來建立的第一座教堂，二○○一年在台灣歷史建築百景票選中，曾榮獲全國第一，經常吸引許多外地遊客到此一遊並打卡。

鳳山長老教會、六龜締願寺 有看頭

曾姿雯說，此外，鳳山長老教會內的高雄唯二管風琴樂器，能讓整個教堂內部空間都成為它的共鳴音箱；六龜締願寺的臥佛和藝石館，也頗具特色；還有知名的佛光山佛陀紀念館的宏偉建築及宗教慶典活動，處處展現宗教獨有的藝術文化，相信整合規劃後，都可吸引更多國內外觀光客前來，體驗不同的文化洗禮。

觀光局也推薦遊客，可以在這些宗教據點附近，順道遊覽各景點，包括大東濕地公園、衛武營文化藝術中心、寶來花賞公園、大樹舊鐵橋、十八羅漢山風景區、浦來溪頭社戰道等。