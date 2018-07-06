〈南部〉雨天冒黑煙、污染水 2業者加重裁罰

2018-07-06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日豪雨，環保局稽查不停歇，查獲台灣石化林園廠因製程故障，導致燃燒塔冒火、竄黑煙，違反空污法最重可罰一百萬元；環局另查獲地勇公司因積水導致強鹼廢水污染林園大排，違反水污法最重可罰六百萬元。

夜間、雨天、假日 依比例加重裁罰

值得一提的是，水污法明定業者於夜間、雨天、假日排放污染物，因環保稽查人力少，被視為惡性重大，將依比例加重裁罰，空污法則授權地方作主，不過環保局比照水污法，加重裁罰一倍金額，以達到嚇阻作用。

台灣石化林園廠 違反空污法最高罰百萬

連日豪雨，民眾陳情環保污染案件近百件，尤以空污案件比去年同期增加九成，水污案件比去年同期增加四成，環保局先查獲林園工業區台灣石化林園廠未妥善因應近日連續雷電豪雨，廠內因為雷擊導致電壓下降而造成製程故障，將製程中不合格的氣體成份，引至燃燒塔燃燒處理，造成冒火、竄黑煙，產生明顯粒狀污染物，散布於空氣中，業者未依規定通報，依違反空污法第三十二條疏漏規定告發，可開罰十萬至一百萬元。

地勇公司排廢水 最高罰六百萬元

環保局另於大發工業區查獲地勇公司在廠區堆放產品，因廠區積水而導致pH值將近十二的強鹼性乳白色廢水逸出廠外，流進排水溝到潮寮排水，再流至林園大排，造成河川污染，依違反水污法第二十八條告發，可開罰一萬至六百萬元，將待水質分析結果出爐，再決定開罰金額。

環保局長蔡孟裕表示，將加強雨天稽查，重申查獲利用雨天偷排或造成污染，將加重裁罰金額，以確保環境品質。