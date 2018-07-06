〈南部〉富岡疑核廢料容器 廠商允3天內搬離

2018-07-06

開箱檢測輻射值 未超出標準

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市富岡地區一處空地近日堆置了五十個欲運至蘭嶼裝核廢桶的重裝容器，爆發「核廢料」疑慮，近百位社區居民昨天集結貨櫃旁抗議，要求廠商盡速搬離，台電承包商到場說明容器的安全，並允諾三天內搬離，會後也開箱檢測輻射值釋疑，輻射值皆未超出標準。

「連起碼的告知都沒有。」富岡地區李姓居民說，前天才知道社區裡放了這麼多貨櫃，雖然台電解釋是鍍鋅鋼桶，安全無虞，但大家對核能都不了解，謠言四起，人心惶惶，加上富岡是觀光地區，有必要講清楚說明白。

近百名富岡社區居民聚集在貨櫃旁空地，對台電及承包商頗多怨言，一見承包商南寧工程公司人員到場，馬上喊出不必開箱，三天內搬離的要求，台東市長張國洲、縣議員陳志峰都到場關心。

南寧公司副理胡虔銘解釋，貨櫃內是全新鍍鋅鋼桶，材料皆經過檢驗，為無污染的容器，因尚未運到蘭嶼，才暫置富岡。

胡虔銘原允諾七到十天內搬離，準備當場開箱釋疑，社區居民高喊三天期限，決不妥協，不過，對於是否開箱檢測，意見頗為分歧，一度引爆衝突。

胡虔銘擋不住居民三天內搬離的聲浪，當場允諾自今日起三天內，會將五十個貨櫃搬回製作工廠。

議員陳志峰要求承包商以輻射檢測儀在貨櫃周遭進行檢測，隨後動用吊車，隨機吊出其中一個貨櫃開箱。從貨櫃吊起的銀灰色鍍鋅容器，打開上蓋後，容器內空蕩，只有兩袋螺絲，胡虔銘跳進容器內，以輻射檢測儀檢測，數值皆在○點○○五至○點○○八微西弗/時（μSv/h）間跳動，未超過○點二微西弗/時（μSv/h）的標準。