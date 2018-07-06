〈南部〉《台東縣長參選人搶票》劉櫂豪爭設養殖區 饒慶鈴為農民發聲

2018-07-06

〔記者張存薇、陳賢義／台東報導〕將代表民進黨、國民黨參選台東縣長的立委劉櫂豪、議長饒慶鈴昨天分別出招，劉櫂豪爭取在知本設養殖專區，希望為台東水產事業及深層海水產業找到更寬廣的路，饒慶鈴則在新北市長參選人侯友宜陪同下關心在地體育、農業、社會福利等議題，饒慶鈴為農民發聲，希望政府解決盛產、滯銷等困境。

劉櫂豪昨天邀集水試所長陳君如、水產養殖專家鄭金華、台東縣養殖協會理事長林永上及在地養殖業者座談，業者表示，要發展養殖業，土地及海水取得常遇到瓶頸，希望政府協助解決。

劉爭取政策配合 打造友善漁業

劉櫂豪表示，前瞻基礎建設計畫編列四億元規劃台東深層水布管取水，台東縣除有深層海水可運用，海水也很純淨無污染，再加上知本開發隊地區土地面積大，若作為養殖專區，可共創雙贏，將會爭取相關政策配合、全力推動，打造友善漁業。

侯友宜陪同 贈饒慶鈴簽名球棒

侯友宜昨贈送饒慶鈴一支題名「一棒定天下」簽名球棒，並與新生國中棒球隊相見歡， 隨後一行人轉往全國紅龍果優質果品評鑑冠軍果農吳政豪家中，參觀紅龍果栽植狀況。

饒慶鈴表示，豐收本該是開心歡喜的事情，很遺憾政府治國無方，無法有效協助農民解決及行銷，主政者卻幹話連連，相較起西部農民的怒吼，更要感謝台東縣政府為農民積極努力找出路，呼籲農政單位要苦民所苦，更積極務實的為農民找活路才是台灣人民之福。

侯友宜則表示，農委會可以學一學台東縣長黃健庭，增加一些「友善城市」的銷售，他也承諾會協助推銷台東農特產。