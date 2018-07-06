〈南部〉Pbike持續成長 已破200萬人次

2018-07-06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公共自行車Pbike從二○一四年十二月起營運，已經成為屏東市民及遊客不可或缺的代步工具，第一百萬人次使用者於二○一六年十一月誕生，花了近兩年，第兩百萬人次今年六月就出現，第二個一百萬在一年半內就達標；至七月五日累計突破兩百零二萬人次。

目前32個租賃站 400部自行車

屏東市公共自行車Pbike目前有三十二個租賃站，約四百部自行車，二０一六年十一月十二日達到一百萬人次，二○一八年六月十五日突破兩百萬人次。

負責營運的高雄捷運公司分析，第二個一百萬人次在一年半年達成，除了因為站數從原來三十站增為三十二站外，「量已經養起來」也是原因，Pbike已有固定使用族群，並且穩定成長。

平均週轉率4次 唐榮國小站使用最高

Pbike目前平均週轉率約四次，最高時超過六次，至於各站使用狀況，高捷統計，前三名為慈鳳宮旁的唐榮國小站、屏東美術館站、屏東大學林森站，倒數前三名為中正國中站、屏東火車站前廣場第二站、國稅局站；唐榮國小站每日平均兩百八十五人次使用，中正國中站每日平均僅十五人次使用，差距達十九倍。

高捷分析，唐榮國小站除了靠近火車站，也在客運站附近，因此使用率高，施工中的屏東火車站前的轉運站，在啟用之後，民眾的使用習慣將會有變化，目前不會調整該地區的Pbike站；至於中正國中站，雖然目前使用率不佳，但是未來單車道完整建置後，該區將是中繼站，前景看好，沒有撤站或改地點的計畫。

潮州增置Pbike 擬設在火車站等6站

屏縣環保局空污防制科指出，屏東公共自行車Pbike，現有三十二站，一年全部營運費用一千兩百萬元，此外，六月經過十餘位空污委員討論，同意在潮州增置Pbike，初步建議設在火車站等六站，但地點與站數還需進一步會勘才能定案，將邀民間社團認養建置，希望能在今年年底、即空污季來臨前，完成潮州Pbike的設置。