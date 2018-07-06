〈台北都會〉雙北定期票 悠遊聯名、Debit卡可自動加值購買

2018-07-06

〔記者黃建豪／台北報導〕雙北一二八○交通定期票自四月中旬上路至今近三個月。台北捷運公司昨宣布，悠遊聯名卡或悠遊Debit卡已可透過自動加值服務，進行免現金購票，至於學生證及其他卡證仍無法購買定期票的狀況，北市交通局指出，學生證的權限會趕在開學前，預定八月底開通，但一卡通、iCash等其他多元卡證，考量系統穩定度問題，最快恐得等到明年。

交通局運輸管理科長王湮筑指出，雙北市政府原先預期購買定期票的張數約廿三萬，四月十六日開通以來，累積至昨天購買張數已達卅七．九萬張，每天都會使用的張數也有廿二萬張，與當初估算的數量差不多。

然而，在多卡競爭情況下，目前定期票只開放悠遊卡使用，甚至學生族群常用來搭公車、捷運的數位學生證，都沒辦法購買定期票。王湮筑表示，先開放悠遊卡是考量悠遊卡在雙北使用率超過九成，且一下開放多卡進場，系統恐衍生較多問題。

王湮筑坦言，一卡通、iCash等業者也想加入定期票，但市府會在定期票推出三個月後，先檢討未來是否納入台鐵、桃捷、國道客運等其他運具；推出六個月後，確定系統穩定後，再考量開放其他卡證加入，而當初悠遊卡光設定系統就花了六到九個月，因此就算十月底開放其他卡證進場，最快也要明年才能使用。