〈台北都會〉民生立體停車場月票 首辦網路抽籤

2018-07-06

11至22日登記 不用再熬夜排隊

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停車空間供不應求，為了搶租價位相對較便宜的公有停車場車位，在每月廿五日開賣月票前，常可見各公有停車場民眾漏夜排隊情況。台北市停車管理工程處昨宣布，將先選擇民生立體停車場試辦線上抽籤，釋出廿％車位，讓民眾不要熬夜排隊，從七月十一日至廿二日開放登記，試賣八月份的停車場月票。

台北市自營的七十處公有停車場，讓在地里民享有七折優惠，周邊里民也可打八折，以民生立體停車場來說，月票五七六○元，打折後為四六○○元，比一般民間停車場便宜不少，卻也因此讓公有停車場月票在每月開賣日前一、兩天，就有民眾搶排。

停管處宣布，民生立體停車場將先試辦「線上登記及抽籤購票方案」，在四百格月票車位中，將有廿％、共八十格車位，在七月十一日至廿二日期間，可於停管處網站登記購買八月份的月票，價錢比照現場排隊的售價。

釋出20％、80格車位

至於僅廿％開放線上登記，停管處表示，事前有調查地方民眾意見，發現仍有年長者或較傳統的民眾反對線上登記的做法，因此考量贊成與反對比例後，決定先用廿％來試辦三個月，後續會請車主提供意見回饋，再視成效考量擴大試辦範圍或全面推行。

24日公布結果 簡訊通知中籤者

民眾許先生表示，電腦抽籤有確定性，雖然夏天很熱，沒人願意在這種時候悶在地下停車場排隊，但至少早點排就買得到。民眾陳先生也說，只有廿％太少，應該還是到現場排隊比較放心。

停管處說明，電腦抽籤結果會在登記當月廿四日上午十一時在現場公開，並以簡訊通知中籤車主，如果沒中籤一樣可以在每月廿五日到現場排隊。