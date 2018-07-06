〈台北都會〉傳市府組「棄保鐵三角」 柯：第一次聽到

2018-07-06

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲為在藍綠夾擊中勝出，傳由副市長鄧家基、陳景峻和民政局長藍世聰組成「棄保鐵三角」，全力替柯護航。不過柯昨受訪僅故作驚訝笑問，「這計畫哪看到的？」接著說每個人只要把自己負責的市政範圍做好，就是最好的輔選，不願多談。

雜誌媒體昨報導，「棄保鐵三角」由鄧家基主攻淺藍選票、陳景峻負責綠營選票、藍世聰則著力地方組織。陳景峻還找來二○一四年替柯輔選的綠營幕僚到市府聊天。記者至截稿前，未能聯繫到三人，無法取得相關回應。

柯文哲昨出席天文館活動後受訪，宣稱第一次聽到「棄保鐵三角」，反正每個人做好市政，就是最好的輔選；找幕僚來聊天很正常，他覺得還好，並以「不要在這裡（天文館）討論選舉」迴避進一步提問。

此外，柯昨也再次批評中選會日前公布的北市長選舉經費上限八千萬元標準「一看就不可能」，誇口只有他做得到，其他人不可能。他並信心滿滿強調自己當了三年半的市長，對市政還是比較熟悉，暗示在辯論會中比較有優勢，不過舉辦方式還要再討論。

國民黨參選人丁守中聞此直言，回歸市政議題很好，因台北市施政太差，沒有具體建設，任何施政都跟兩岸關係有關，因此「兩岸問題無從迴避」。

丁還酸指柯上次選舉，就沒有做到只花八千萬元，過去他選立委經驗，每次募款都有很多保留款。