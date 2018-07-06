〈台北都會〉柯競選施政白皮書 基層抱怨用市府資源

2018-07-06

市長室要求歸納整理柯政績

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選舉，市長柯文哲多次宣示要打「乾淨、安靜」的選舉，不砸鉅資打選戰。不過，近期有許多市府基層公務員抱怨，五月底、六月間被市長室要求盤點三年政績，並上交至市長室歸納整理，作為柯文哲個人選戰「施政白皮書」，政策成果也要積極開記者會曝光宣傳，基層酸「市府八萬員工都是市長的競選志工」。

市府：沒有把員工當競選志工

台北市政府發言人劉奕霆回應，柯市長上任三年來推動許多市政，但有部分市政需增加知曉度，因此市府也努力讓更多市民了解市政推動成果，完全沒有以市府員工擔任競選志工的情況。

年底選戰，柯文哲屢次對外表示「每天將市政做好」就是最好的宣傳，強調選戰模式不會太早啟動、競選經費也會降到最低，但有官員透露，市府去年底開始就啟動「選戰宣傳會議」。

今年還須寫未來四年施政方向

據了解，市長室去年底就口頭要求各局處盤點現任三年多政績與未來四年規劃，柯文哲今年二月又在市政會議上，要求各局處整理他三年政績，並以口語化方式呈現，作為市政宣導或政策辯護時使用；到了今年五月，柯再次下令，要各局處在一個月內完成盤點三年半以來政策執行績效。目前白皮書已出爐，各章節重點與架構也低調向外公布，並聽取各界意見。

機要改寫成柯選戰施政白皮書

有官員私下指出，市長上任後每年雖然會撰寫市府下一年度「策略地圖」與檢討整年度ＫＰＩ指標，今年度各局處被另外要求撰寫未來四年的施政規劃方向，「這些內容都透過局長上交到市長室，最後由市長室機要改寫後成為個人市長競選的施政白皮書」。

各局處不少負責撰寫的公務人員抱怨，以往有大型連續型計畫可持續執行，但又被要求寫施政規劃方向，五、六月間為此拚命加班，加上手邊的專案也不少，事情根本做不完，直言「馬郝時代也不會有這麼直接的要求」。

政策宣傳 觀傳局統合製片行銷

至於未來「政策宣傳」部分，柯也多次在市政會議上要求各局處規劃有效的宣傳方式，並指名觀傳局及秘書處媒體事務組統合各局處資源，攝製各系列令人有感之影片行銷。

盯工程 先動土、剪綵儀式選前再辦

就有官員直言，開會時上級講得很白，有選舉時間壓力、要抓緊工程進度，「我們也都有默契，趕在十一月前要讓工程剪綵，無法完工的也要上樑、動土儀式」，有些完工的工程雖然先開放民眾使用，但剪綵等儀式也規劃要等到選前；此外，「各局處也都要搶亮點，四、五月教育局，九月重陽節輪到社會局」。

另市府將社團組織經營戰分為三大塊。據了解，市長室目前委由副市長鄧家基負責統籌，組織各局處與相關團體座談，由各局長帶隊經營、宣傳政績，副市長擇定行程出現；社團組織與大型企業座談則由市長室親自接洽，市長柯文哲親自出席演講，最後一塊才是民政基層系統拜訪。