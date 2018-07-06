〈台北都會〉新北跳蛙公車 下週再增兩線

2018-07-06

全市累計達27條

〔記者何玉華／新北報導〕新北市跳蛙公車下週起將再增加兩條路線，分別是中和到三峽的「捷運景安站—北大」路線，以及新莊到五股的「中平國中—五股」路線，累計全市已達廿七條，交通局官員表示，跳蛙公車APP中部分民眾自創的路線，雖未達開闢門檻，但整合鄰近相關站點，也希望能協調業者開辦，目前有部分正在洽談中。

中和到三峽 9日起上路

交通局運輸管理科長林碧芬說，台北客運新闢「捷運景安站—北大」路線（見圖，新北市交通局提供），七月九日（週一）起，平日上、下午各一班次單向發車，上午七點十五分由捷運景安站發車，下午五點由三峽二站發車，停靠「捷運景安站」，從中和交流道上國道三號，下樹林交流道後停靠「大學學勤路口（臺北大學）」、「三峽二站」等站位，反向亦然，採兩段票收費。

台北客運總經理李建文說，過去從景安站通勤往三峽，都是搭乘921公車，行經中和地區連城路遇捷運施工，加上車流量大，路況較為壅塞，往往需五十分鐘才能抵達台北大學，新闢的跳蛙公車路線開通後，行車時間卅分鐘，約可節省廿分鐘車程。

新莊到五股 12日起發車

另外，大都會客運新闢「中平國中—五股」路線，自十二日（週四）起平日上午八點四十分發車一班次，行駛時間約廿分鐘。

官員指出，全市站數少、路線直捷的跳蛙公車累計已達廿七條路線，其中有五條是由民眾透過APP募集乘客自創而成；新闢的兩條路線都是參考民眾自創的路線，兩條雖未達開通門檻，但將附近站點也納入，評估有一定客源，經協調後，公車業者同意試辦，後續仍有類似路線洽談中。