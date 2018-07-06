〈台北都會〉中央補助整治未納水湳溝？ 新北：先治蘆洲大排

2018-07-06

水湳溝先挖深 年底完工

〔記者陳心瑜／新北報導〕蘆洲區水湳溝、蘆洲大排惡臭是當地居民噩夢，民代和新北市政府今年三月向中央爭取「水湳溝排水整治工程」，獲補助一億四千萬元、地方自籌六千萬元，但民代質疑水利局整治計畫竟未納進水湳溝。水利局澄清，第一期先改善蘆洲大排，同時挖深水湳溝，預計今年底完工，第二期再以蘆洲大排經驗整治水湳溝，最快明年十月規劃。

承載家庭污水 惡臭惹怨

民進黨籍立委林淑芬和市議員李倩萍昨天邀相關單位至水湳溝旁會勘，林淑芬表示，水湳溝承載蘆洲地區家庭污水，舊有的堤防護坡曾嚴重掏空，當時採部分修復，只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，因此要求政府將水湳溝整治列為前瞻計畫。

林淑芬表示，內政部營建署補助一億四千萬元「水湳溝排水整治工程」，工程內容為「排水路（含抽水站前池、引水幹線）及護岸整治計八百五十米」，但水利局計畫內容卻沒有水湳溝部分。

最快明年十月 規劃整治

新北市政府水利局雨水下水道工程科技正游蕙綾澄清，整治主軸為蘆洲抽水站引水幹線改善，而引水幹線包括水湳溝和蘆洲大排，第一期先改善蘆洲大排坡度不足導致的排水不順，同時將水湳溝挖深、挖順。第二期著手水湳溝整治，最快明年十月規劃。至於民眾擔心的水湳溝護岸問題，過去已解決，沒有安全疑慮。

游蕙綾說，第一期施工路線為成蘆抽水站至蘆洲截流站，新設子溝及河道整理，另外，新設一支流銜接至蘆洲抽水站，解決流速不足導致的惡臭問題。

李倩萍則說，希望水利局檢視水湳溝與蘆洲大排水路設計，釐清淤積與惡臭原因，才不會像鴨母港溝一樣，花上億元整治卻仍惡臭難耐。