〈北部〉宜蘭旅宿線上旅展 僅54業者參與

2018-07-06

縣府：試辦期 將打響知名度

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「二○一八宜蘭旅宿線上旅展」開跑，並針對九月至十二月旅遊淡季提出房價優惠；不過，旅展缺乏老爺、長榮等知名觀光旅店，一千多家旅宿業者也僅五十四家參與，遭質疑參與度與指標性不足；縣府工商旅遊處回應，宜蘭線上旅展才辦兩次還在試辦期，縣府會打響旅展品牌知名度，吸引更多業者加入。

淡季優惠房價 最低下殺3折

交通部觀光局統計，去年七月至十二月，宜蘭縣旅館業平均房間價格為三千一百六十八元，是全國最高，引起不少遊客抱怨；宜蘭縣政府七月一日至三十一日舉行「宜蘭旅宿線上旅展」，這是二○一六年開辦後，第二次舉辦（去年停辦），希望整合旅宿業在九月至十二月旅宿淡季時，以優惠房價吸引觀光客，也有業者開出最低三折，平均折扣約六折。

今年旅展有五十四家旅宿業者參與，其中有十家一般旅館，四十四家民宿；但缺乏老爺等知名觀光旅店，全縣旅宿業者一六二四家，也只有五十四家參與，外界認為參與度與指標性不足。

宜蘭縣旅館公會理事長張芳鳴說，房價應取決市場機制，最重要的仍是提升宜蘭觀光環境與潛力，旅客才會願意到宜蘭玩，多數旅店有自己行銷模式與平台，才未參與縣府的旅展，宜縣線上旅展還需時間打響知名度，只要展現成效並做好宣導，會有更多業者投入。

縣府工商旅遊處指出，縣府舉辦線上旅展，就是希望適度降低旅宿房價，吸引觀光客，線上旅展才第二次舉辦，預估要再試辦一年檢討旅展內容，累積能量，旅展詳情可洽http://bit.ly/2yP3H6y。