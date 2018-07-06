〈北部〉陳柏翰獲全國孝行獎 夢想為全家買房

2018-07-06

也獲選宜蘭縣孝行楷模

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣十五歲少年陳柏翰，自小父母離異，與阿公、阿嬤全家九人同住，自幼乖巧懂事，盡心照顧三名罹患腦性麻痺與先天性水腦症的叔伯，還是全家人的「總舖師」；陳柏翰獲選宜蘭縣孝行楷模、全國孝行獎得主，宜蘭縣政府昨頒獎表揚；暑假後，將進入高職就讀的陳柏翰，夢想是習得一技之長，有朝一日為全家買房，過著安穩生活。

一家9口 照顧3身障叔伯

今年從順安國中畢業的陳柏翰，父母在他五歲離異，從小由祖父母照顧，全家九口住在租來的小房子，父親、叔叔工作不穩定，全靠微薄收入與身障叔伯的補助津貼過日子。

未荒廢課業 考上羅東高工

陳柏翰未被家境打倒，小學二年級就會協助照顧身障叔伯，從沐浴、如廁到換藥、復健都一肩扛起，更是全家人「總舖師」，放學回家就拿起鍋鏟，煮出一頓頓樸實美味佳餚，減少祖父母負擔。

沐浴換藥一肩扛 全家「總舖師」

即便生活清苦、工作繁重，陳柏翰未荒廢課業，考上國立羅東高工機械科，獲選宜蘭縣孝行楷模，也是全國孝行獎得主，十三日將到內政部接受表揚；宜蘭縣政府昨邀請陳柏翰與家人到縣府，由代理縣長陳金德頒發獎狀、一萬元獎金與童玩節門票，鼓勵孝行。

「他煎得魚特別漂亮！」陳柏翰的祖母陳葉秀娥說，柏翰放學回到家，就要她坐在旁邊休息，自己拿起鍋鏟做菜，尤其是煎魚，全家沒人煎得比柏翰好看，還不黏鍋。

陳金德將協助就學免學費

「未來要習得一技之長，為全家人買房！」陳柏翰說，孝順是該做的事，對於獲獎保持平常心，未來會精進自己，好好賺錢買一間房，全家人住在一起最溫暖，這是他的夢想。陳金德指出，將想辦法協助陳柏翰高中就學免學費，並尋找長照資源，讓柏翰叔伯能獲得更妥適照顧，他勉勵柏翰好好讀書，朝自己目標邁進。