〈北部〉花蓮賞鯨人潮減 打造漁港市集搶客

2018-07-06

去年19萬人次 今年恐下滑3成

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮每年平均約有廿萬賞鯨人次，但受大環境遊客量減少影響，去年僅十九萬人次出海，業者預估今年業績更慘，恐會下滑三成；目前原賞鯨碼頭已整修完成、二座新「漁港登船新碼頭」也即將啟用，加上近期外海鯨豚生態豐富，花蓮區漁會盼加緊建置完善漁港市集搶攻人潮，助賞鯨市場回溫。

碼頭整修完成 另2座也將啟用

花蓮區漁會新大樓興建過程一波三折，導致拍賣場停擺多時，連帶影響漁港周邊觀光產業，歷經四年工程，確定將於今年九月完工，並搭配突堤碼頭、遊艇浮動碼頭及整頓花蓮漁港停車場與賞鯨休閒碼頭、整合漁港直銷中心等計畫，帶動漁村及漁港整體觀光發展。

鯨豚大爆走 還包圍賞鯨船

傳統漁業近年受海洋環境影響，漁獲量愈來愈少，漁村生態也隨之沒落，今年賞鯨業也因二○六花蓮地震，賞鯨人潮減少許多。多羅滿賞鯨副總呂世明說，現在遊客少多了，去年還有十九萬人次，但截至目前出海人潮不如往年，預估今年恐會下滑三成。

他強調，花蓮海域今年鯨豚大爆走，不僅有飛旋海豚家族在海面上「躍身擊浪」，靠近鹽寮海域附近，還接連出現多頭抹香鯨包圍賞鯨船，數量多到令人遊客驚喜連連，由於目前碼頭設施已趨完備，期待人潮能後續看漲。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，漁港計畫目前已獲國家發展委員會同意並進入發包程序即將動工，預計在向日廣場興建花蓮觀光漁市場，結合賞鯨碼頭區域，串聯成一個完整的觀光遊憩商圈，推展花蓮休閒漁業。

漁會新大樓9月完工 盼帶動觀光發展

他強調，未來新漁會大樓一樓將作漁貨拍賣市場、二樓是漁會辦公室，三樓則為漁民活動中心、大禮堂，舊漁市場搬走後，空地也將改為停車場及漁船上下架，讓整體行車動線更加順暢，也方便漁船進行整修。

花蓮區漁會代理總幹事洪銘芳說，目前賞鯨碼頭已完成地面鋪設、門面油漆、建築物牆面、公廁化糞池重設等，下一步將計畫彩繪碼頭，讓整體環境再升級、力挽遊客，搶攻海上觀光市場，讓花蓮漁鮮觀光產業能有一番新氣象。