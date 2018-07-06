〈北部〉開倒車？頭份267停車格取消收費

2018-07-06

16日起實施 市民指破壞使用者付費機制

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市去年實施路邊停車收費，但日前市公所突然宣佈，中興路段及自強路近東民路口共兩百六十七個停車格，十六日起停止收費，也創下苗栗縣內首次部分路段停止收費先例。但消息一出不僅市民不買帳，反而痛批公所「開倒車」，指破壞使用者付費機制。但頭份市公所澄清，是為方便市民有更多停車空間，並紓解承辦廠商財務壓力才做出的政策調整。

去年3月起收費 格外違停嚴重

頭份市公所去年三月依使用者付費精神，啟動市內停車格收費，雖獲大部分市民支持，但也有許多駕駛貪圖便宜，違停於停車格外規避收費，讓警方取締業務倍增，也增加執行停車收費廠商負擔，迫使頭份市公所針對停車格使用率低路段進行修正。

公所：會勘發現使用低 決定不收費

公所表示，由於中興路旁有八米道路，民眾皆將車輛停於該路段路邊，以致中興路上兩百四十五個停車格，平均每日停車僅○．五車次，經會勘後決定取消收費，但仍保留車格供附近居民就近停車，於十六日起生效。

市民：加強取締違停 非取消收費

但許多市民不買帳，認為此舉是「走回頭路」，不但違背使用者付費精神，也放任長期占用停車格。有民眾認為應加強違停取締，而非取消特定路段收費，使得同一市內兩套標準，「把停在收費區域的車主當傻子嗎？」

頭份市公所解釋，停車收費實施以來，承辦廠商平均每月虧損約廿三萬元，早已叫苦連天，多次要求解約，但若同意解約恐難再發包，屆時將致收費政策更加窒礙難行，因此針對停車率低路段取消收費，除使鄰近居民有合法停車空間，也減輕廠商人事成本。

公所：若有長期占用 不排除恢復收費

公所強調，仍會保留該路段現有停車格及編碼，未來若有長期占用停車格情事，不排除將恢復收費，另也會協請頭份警分局加強轄內違停取締，保障用路人權益。