〈北部〉新竹300博覽會 好物館搶先看

2018-07-06

博覽會21日登場 打造6大展區

〔記者洪美秀／竹市報導〕迎接新竹三百年到來，新竹市府廿一日到廿九日在新竹文創館舉辦「新竹300博覽會」，除打造六大展區，市府昨天更推出「新竹好物館」，展示新竹在地美食及特色小物，邀請全國民眾來新竹逛博覽會，看新竹三百年的蛻變，品嚐新竹在地美食小吃。

邀75家美食、特色店家參展

新竹市府城銷處表示，新竹300博覽會內的新竹好物館，邀請七十五家新竹在地特色店家參展，這些美食小吃大多隱身在巷弄內，此次藉由博覽會，市府將分享這些新竹好物給全國民眾。

民眾在博覽會中可品嚐新竹美食及伴手禮，像是百年風有彭成珍餅舖、丸竹化妝品、鴻安堂。成熟風有阿忠冰店、漁香甜不辣、814冰店。九降風有海瑞貢丸、華品貢丸、佛祖牌米粉。文青風有一百種味道、暗室微光、鐵三角。好眠風有新竹國賓、竹湖暐順麗緻文旅等七十五家，市府規劃每三天一個檔期，每天都有廿五個新竹好物讓民眾體驗感受，從廿一日到廿九日共九天、三個檔次。

新竹好物館也推出「新竹300博覽會」專屬紀念品，包括鴻安堂防蚊包及減塑生活的訂製飲料提袋，只要拍照打卡上傳照片即可獲得，每日兩款共限量一百個，送完為止。

林智堅：6展區展現台灣人打拚精神

林智堅說，「新竹300博覽會」有六大展區，包括光輝城市、酷暖城市、自造城市、不老城市、超萌城市、漫遊城市，市府也邀請到在地企業台積電、台灣玻璃及新竹物流設立企業館展區，代表竹市高科技產業、傳統玻璃與物流服務產業，更是展現台灣人認真打拚精神，市民可在此看到新竹人奮鬥與創新過程。

台積電展場 將讓民眾大開眼界

參展的台積電企業訊息處資深處長孫又文說，竹市是台積電的起家厝，總部即設在新竹，研發中心、重要的晶圓廠都在此，博覽會中將展示半導體科技如何成就人類的夢想，包括手機、無人駕駛等，展場內的繪圖晶片，絕對會讓民眾大開眼界。