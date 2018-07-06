〈北部〉台鐵花1493萬 中壢車站公廁甩臭名

2018-07-06

47年老建築 被評最爛火車站

〔記者許倬勛／中壢報導〕台鐵中壢火車站已使用四十七年，建築老舊、公廁環境髒亂，旅客行經廁所前都能聞到撲鼻惡臭，因此屢被網友票選為「全台最爛火車站」；為甩長期以來的臭名，台鐵今年初投入一四九三萬元，更新前後站男女公廁設施，並於站內新增男女公廁、親子廁所、哺集乳室各一處，同時進行前站外牆塑鋁板包板美化，歷經半年改建預計於七月九日啟用，嶄新的模樣則先行曝光。

中壢火車站每日進出旅客逾五萬七千人次，是全台載客量第三多的車站，僅次於台北車站及桃園車站，但車站公廁間數過少，頻繁的使用率讓廁所髒污問題嚴重，不僅小便斗卡滿尿垢，地板也總是溼答答，曾有網友諷「一想到中壢車站就是屎尿臭味」。

半年改建 預計7月9日啟用

台鐵今年初投入一四九三萬元動工修繕公廁，前站共有男廁五間、小便斗七座，女廁十一間，後站男廁兩間、小便斗四座，女廁四間；另外，為因應人潮眾多的使用問題，拆除第一月台旁的總務室，闢建成涵蓋站內廁所、親子廁所及哺集乳室的設施，其中男廁兩間、小便斗四座，女廁四間，新增的廁所內皆採通用及無階化設計。

改建後的公廁模樣曝光，全面汰換排風、排水系統及管線，一掃過去通風不良、臭味瀰漫等問題，地板鋪設防滑石英磚，牆壁也貼上亮色系磁磚，廁所門以紫色調為主，整體看起來明亮整潔。

通風設施改善 車站外觀美化

中壢火車站站長陳志碩表示，除廁所外，此次的工程一併改善車站既有問題，包含站內老舊管線及通風設施改善、前站大理石外牆敲除更新，並利用既有窗台增設櫥窗，美化車站外觀。