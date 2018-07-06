〈北部〉桃捷綠線機電工程簽約 10月動工

2018-07-06

土木工程26日開標 2025年完工

〔記者陳昀／桃園報導〕總預算規模達三二六億元的桃園綠線捷運機電工程，由德國西門子集團、中華工程、韓國現代樂鐵集團組成的團隊得標，昨天與桃園市政府簽約，綠線捷運將採取全自動無人駕駛及多項智慧功能；市長鄭文燦也預告，土木工程分為三個標案，第一標七月廿六日開標，預計今年十月就能動工、二○二五年陸續完工。

綠線捷運全長廿七．八公里、共廿一座車站，從八德區建德路起，行經八德、桃園、蘆竹、大園，在台鐵桃園站與棕線交會，也能銜接機場捷運A11、A16站。鄭文燦表示，綠捷是航空城聯外的重要交通骨幹，未來與機場捷運、機捷中壢延伸線構成環狀系統，能打造「北北桃一小時軌道生活圈」。

全自動無人駕駛 4大智慧功能

鄭文燦指出，綠線捷運導入西門子的通訊式列車控制系統（CBTC），可達到最高等級GoA4的全自動無人駕駛功能，並領先全國採用四大智慧功能，第一，「智慧偵測」提供轉轍器診斷、直流電纜故障辨識以及車輛零組件汰換狀態預測系統，能在機電系統異常前先採取因應措施；第二，「智慧節能」自動計算節能行車模式，並依環境亮度調整車內燈光；第三，「智慧服務」首創「好孕到」讓座系統，孕婦可申請感應磁扣，上車後感應器就會提醒周圍乘客讓座；第四，「智慧維修」利用AR（擴增實境）技術協助維修人員練習。

台灣西門子公司總裁暨執行長Erdal Elver說，西門子負責提供通訊式列車控制系統、直流供電系統、核心元件、列車牽引系統，現代樂鐵負責全自動捷運列車與其他機電系統，中華工程負責電力供應系統。

外界曾質疑綠捷不應使用韓國車廂，鄭文燦表示，樂鐵是全球前五大車廠、也是西門子的亞洲合作夥伴，中華工程在國內也有多項實績，而且最後會由西門子負責系統整合，品質有保障。

市府捷運工程局長陳文德指出，土木標分為一個高架標、兩個地下標，綠捷G01到G03為高架段，七月廿六日就會開標，地下段第一個標案也已上網招標，未來地下段會運用潛盾工法，在八德區的G03站、台鐵桃園站以及桃園區大興西路、中正路，共建置三個工作井，要將交通影響降到最低。