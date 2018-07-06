〈中部〉第一公墓遷葬 百年茄苳樹原地保留

2018-07-06

〔記者陳建志／大里報導〕市府推動大里第十五期市地重劃，目前正在進行區內第一公墓無主墳墓遷葬，市議員李天生接獲反映，公墓內有棵已公告為「台中市受保護樹木」，樹齡近百年的茄苳老樹，地方爭取原地保留，市府地政局表示，會配合原地保留，農業局則強調，如果需要施工、移植，需先提送老樹保護、移植計畫，會依樹保條例規定嚴格把關。

市議員李天生表示，大里第一公墓內有棵公告為「台中市受保護樹木」的茄苳老樹，目前生長良好枝葉茂盛，測量後樹高十五．三公尺，樹胸圍三．八公尺，推估樹齡近百歲，因市府推動第十五期市地重劃，目前正在進行遷葬，地方認為這棵老樹相當有紀念意義，希望能原地保留。

大里新里里長何世琦表示，自己四、五十年前念國小時，每逢清明掃墓有人「分墓粿」，小朋友就會聚集在這裡，記憶中當時這棵茄苳樹就這麼大，強調這棵老樹是附近居民共同的記憶，希望能原地保留，未來新的行政中心設立後，讓民眾可以在樹下乘涼。

市府地政局副局長劉志能表示，這棵市府列管的茄苳老樹，位於第十五期市地重劃的機關用地和公園用地內，未來將配合原地保留，施工時也會特別注意保護。

市府農業局林務自然保育科長徐宏銘則說，因是台中市受保護樹木，開發單位不論是施工還是移植，事先都要向農業局提出「保護計畫」或「移植計畫」，並經樹保委員會審查通過才能施工、移植，會嚴格把關。