〈中部〉大里建兩停車場 前瞻補助通過

2018-07-06

〔記者陳建志／大里報導〕大里區人口超過廿一萬人，但停車空間缺乏，市府交通局規劃配合益民國小興建活動中心，闢設地下停車場，並將東榮停車場改建為立體停車場，兩案總經費共三．六三億，除市府自籌款，已成功爭取到中央前瞻基礎建設計畫經費補助共一．一五億元，完工後共可提供汽車格約三九一格、機車格約一百格，改善大里停車問題。

市府交通局長王義川表示，大里人口近年成長明顯，停車供需比失衡，中興路商圈附近更是一位難求，為解決民眾停車問題，利用行政院前瞻基礎建設計畫機會，提出「益民國小地下停車場興建計畫」、「東榮立體停車場興建計畫」，在立委何欣純協助爭取，以及市議員李天生、張芬郁、林碧秀、段緯宇、張滄沂等人持續推動下，終於順利獲核定通過。

王義川指出，「益民國小地下停車場興建計畫」配合學校興建活動中心、專科教室，總工程經費共一．八二億元，中央補助○．五七億元，市府自籌約一．二五億元，將闢設地下一層停車場，提供一七一格汽車停車格。

王義川表示，「東榮立體停車場興建計畫」的基地位於大里東榮路與新光路口，總工程經費一．八一億，中央補助經費約○．五七億元、市府自籌約一．二四億元，將闢設為地上三層、地下一層的立體停車場，完工後可提供汽車停車格二二○格、機車格約一百格，改善中興路商圈周邊停車空間不足的狀況。