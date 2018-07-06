〈中部〉惠明九盲生 今挑戰四天三夜中橫健行

2018-07-06

〔記者歐素美／台中報導〕 救國團資深義工張福宇發起「惠明盲生挑戰中橫」活動，號召義工陪同盲生挑戰四天三夜徒步中橫公路四十二公里，盲生昨啟程搭遊覽車至花蓮觀雲山莊，六日將展開徒步健行活動；參與盲生相當興奮，有人想舊地重遊，有人則期盼感受中橫壯闊的崖壁風光。

台中惠明盲校九位視障生，昨在救國團義工陪伴下搭車前往南投合歡山，並住宿花蓮觀雲山莊，六日起開始徒步，將利用四天三夜，挑戰四十二公里的中橫健行，走到靳珩公園。

24名義工陪同圓夢

救國團大雅區團委會副會長張福宇是這項活動的發起人，在漢翔公司工作，長年投身公益，因救國團每年定期舉辦中橫健行，他希望結合公益，讓盲生也有機會挑戰自我。

張福宇說，這次共有九位視障生參加，需要廿四名義工陪同，交通費加上吃住，經費約四十多萬，募了八個多月才達成。為了讓盲生可以成功圓夢，行前特別安排義工陪同盲生跑步，並進行每週一次的飛輪有氧及瑜伽等，加強鍛鍊。

張福宇表示，原本這次有十名盲生報名，但中橫道路崎嶇難行，許多家長擔心危險，加上近日豪大雨不斷，一名盲生臨時喊卡，才變成九人。

國中剛畢業的全盲生幸歆楠，小時候曾跟家人到合歡山，他說，現在有機會舊地重遊，很興奮；即將就讀國中二年級的盲生張家欣為弱視，她說，以前只聽過中橫山路很陡峭、還會下雪，從未去過，這次總算能親自體驗及圓夢，很想趕快感受中橫的山崖峭壁到底有多壯觀。