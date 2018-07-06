〈中部〉解決淹水 鹿港生態公園評估做滯洪池

2018-07-06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對日前大雨造成鹿港老街大淹水一事，有民眾建議可將鹿港生態公園做為生態池，並在大雨來襲時可充當滯洪池，彰化縣府水資處副處長吳文昇表示，目前鹿港雨水下水道正在進行重新檢討規畫，可請承包業者進行可行性評估。

鹿港生態公園在十六年前完工，地約二公頃，鄰近體育場與鹿江中小學，前後花費一億元打造，長期以來被稱為「蚊子公園」，因為樹木太過密集「陰森森」，去年進行樹木移植計畫，引進梅花鹿，打造親水設施，但都沒有提升生態公園的人氣。

老街地勢低 民眾建議闢滯洪池

曾任職顧問公司的鹿港鎮民丁世聰提議，鹿港大淹水除因連續十二小時強降雨外，應該要找出根本原因，才能徹底解決問題，因而建議將現有鹿港生態公園改為生態滯洪池，以徹底解決問題。

丁世聰強調，這次大淹水主要在鹿港天后宮到老街一帶，在清代年間就是港口海關所在，因地勢最低，就要檢討大鹿港區域排水系統計畫，也就是集水區如何的分區規劃，經由水理計算後再分區截流，然後以地下箱涵分別匯流後排放，才不會讓雨水全往地勢低的老街集中。

因為，目前光靠公會堂的蓄水抽水排洪設施，經過數次豪大雨考驗，實在是功能有限，何況，老街、公會堂地勢最低，把水抽到鹿港溪，一旦鹿港溪的水位滿了，鹿港溪的水還是會回灌到老街，因此尋找市區地點打造滯洪池，才是治本之道。

水資處︰與雨水下水道一併評估規劃

針對此一提議，水資處副處長吳文昇表示，鹿港雨水下水道重新檢討規劃正在辦理中，將請規劃公司把這項建議列入評估，但目前在鹿港市區找不到滯洪池，且滯洪池必須配合規劃排水系統、集水區等相關考量。