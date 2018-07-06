〈中部〉配合農作 埔里守城份圳改建延至10月

2018-07-06

正值茭白筍結筍期需用水

〔記者佟振國／埔里報導〕南投農田水利會計畫本月中旬進行埔里鎮守城份圳改善工程，工期內採停水七天供水三天，但正值夏季茭白筍結筍期，需大量用水，農民憂心停水將重創品質，農損可能飆破二千萬元，比天災還嚴重，水利會昨召開協調會，與農民達成共識，將延至十月中旬茭白筍產期尾聲時施工，施工期間採停七供三措施，同時會加強調度補充水源，儘量減少農民損失。

埔里鎮守城份水圳灌溉面積四百五十公頃，其中茭白筍栽種面積約達二百五十公頃，也是農民賴以為生的重要作物，因水圳上游約有二百六十公尺屬於老舊土堤，不僅坡度不利送水，兩側也有崩塌之虞，南投農田水利會今年度爭取農委會補助四百五十萬元，改建為鋼筋混凝土的渠道。

42天工期採停七供三 農民反彈

改善工程原預計本月十二日開工，工期四十二天，為避免影響工程品質，工期內採取停水七天供水三天措施，總計須斷水六次，但多數農民反彈，認為正值夏季茭白筍結筍期，需大量活水降溫維持品質，幾乎不可一日無水，停水導致茭白筍受烈日曝曬，品質首當其衝，影響售價，甚至可能血本無歸，農民估計停水造成整體損失可能超過二千萬元，不接受停七供三措施。

水利會主任工程師王慶彬強調，改善工程原訂四月初動工，經徵詢里長、農事小組長意見延至七月中旬動工，由於預算有年度限制，須在今年內完成，水圳改善後長期仍對農民有利，盼農民體諒。

農民認為守城份圳除了主圳，還有至少四條副圳，施工斷水期間可將水源適度導引至副圳，當地也有兩口水利會的水井由自來水公司承租供應民生用水，非常時期應回歸農用。

能高大圳管線改善 下週動工

也有農民不滿去年花費近三千萬元完工的能高大圳補充水源管線，因通水爆管問題遲遲無法供水，導致備用水源不足，一旦主圳斷水，影響牽連甚廣。

王慶彬解釋，能高大圳補充水源管線改善工程，原訂今年二月動工，正值農曆春節，縣府不准開挖道路，最近才核准路權，預計下週動工，最快八月底完工，挹注備用水源。