〈中部〉六嘉國中校長遴選挨批 嘉縣教處︰依規辦理

2018-07-06

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣國中、小校長遴選結果前天出爐，六腳鄉六嘉國中校長柯志明與布袋鎮過溝國中校長徐文成對調，引發六腳鄉代會主席黃明世不滿，在臉書發文猛批縣府教育處長王建龍「說謊」，王稱「依規定辦理」，柯志明表示「尊重體制，到哪裡都會全力以赴」。

黃明世在臉書貼文抨擊「王建龍竟說謊，前天才來說尊重當事人，今天就發文公告六嘉校長和過溝校長對調」；黃強調，過去六嘉辦學績效不彰，在前校長蔡美玲引進各項資源補救教學後漸入佳境，柯志明三年前接任發揚光大，今年開花結果，有了五Ａ學生，可上第一志願者十一人之多，鄉親雀躍之際，教育處長不理會家長的心聲，硬是調走校長，暑假恐出現轉學潮。

王建龍回應，今年國中只有東石、忠和、六嘉與過溝共四校的校長一屆任滿需辦理遴選，依規定可選填五個志願，由於今年沒有國中校長退休，選項相對不多，忠和國中校長黃雪惠是自過溝調任，一般而言沒有回鍋的道理，出現過溝、六嘉對調的結果，也只能尊重遴選委員的決定；去年狀況和今年有些類似，致原梅山國中校長官志隆在平地沒有缺的情況下，調任山上的阿里山國中小校長。

柯志明說，很感謝六嘉國中家長、師生和六腳鄉親三年來的支持，讓校務蒸蒸日上，接任新校會以如履薄冰的精神辦學。