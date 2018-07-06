〈中部〉張榮味將入獄》國民黨︰用選票教訓 民進黨︰是非很清楚

2018-07-06

〔記者詹士弘、鄭旭凱／雲林報導〕國民黨前雲林縣長張榮味被判刑定讞、必須入獄，國民黨雲林縣黨部及支持者昨天集結，質疑司法已成為打壓異己的「打手」，黨部呼籲民眾用選票教訓民進黨；民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜則表示，判決結果很清楚，張家想打悲情牌，縣民不一定會接受。

國民黨縣長參選人張麗善的支持者昨在國民黨雲林縣黨部集結，黨部主委林文進表示，民進黨選舉手段無所不用其極，侯友宜參選新北市長民調升高，就把單純的文化大學學生宿舍大群館問題打成政治事件；韓國瑜參選高雄市長後就接到法院傳票；張榮味更在選前敏感時刻受到無情打壓，就是想打壓藍軍的士氣，國民黨一定要團結一致，「用選票支持張麗善，用選票教訓民進黨。」

「正義在我們這邊。」斗六市長謝淑亞也表示，民進黨一黨獨大，一意孤行，現在只剩下選票能與政府對話，她相信人民是有力量的，呼籲大家全力支持張麗善參選縣長。

國民黨斗六市長參選人林聖爵也強調，民進黨利用中央執政，以司法事件政治迫害國民黨對手，張榮味不可能拿那個錢，司法單位根本找不到匯款紀錄，居然可以判刑八年，這種判決太不可思議。

廖丁賜強調，法院判決已經確定，是非黑白很清楚，張家打悲情牌，要把司法案件操作成政治迫害，雲林縣民不一定能夠接受；民進黨縣議員蔡秋敏則表示，國民黨的邏輯根本不通，「貪腐的國民黨要求選民教訓清廉的民進黨」，相信選民會有判斷力，繼續支持民進黨。