〈中部〉雲林推觀光護照 集3店章享優惠

2018-07-06

結盟劍湖山 加購門票199元

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府推動觀光，規劃六條旅遊行程，並發行五萬份「心動雲林」觀光護照，民眾憑護照集滿三個優惠店家店章即可以一九九元加購劍湖山世界門票，觀光護照在全國各高鐵及台鐵車站的旅客服務中心都可索取。

雲林縣政府秘書長黃玉霜表示，為吸引更多朋友來到雲林，縣府推動「雲林縣觀光遊樂業與周邊產業聯盟異業合作示範計畫」，希望藉由劍湖山世界集客力及磁吸效應，連結在地觀光資源，引導遊客至鄰近景點旅遊，讓遊客留在雲林二日或多日遊，活絡觀光產業，希望藉由觀光護照，帶動民眾遊玩意願。

規劃6條路線旅遊行程

全縣共規劃虎尾「糖都偶藝虎尾」、斗六「散步尋味趣」、林內「田園旅遊趣」、西螺「米醬小鎮玩透透」、古坑草嶺「山中歲月舒活行」及水林、口湖及北港「來去吹海風微旅行」等六條旅遊行程，更網羅雲林七十五家特約商店，憑護照享消費優惠。

雲林觀光護照中針對台灣好行、台灣觀巴等交通工具、推薦景點、在地節慶等都有完整介紹，同時也促成產業異業合作，推出一日體驗套票；另觀光護照集滿三個優惠店家店章，暑假期間可用一九九元加購劍湖山世界門票，每本護照可買二張；年底前憑觀光護照到劍湖山世界，門票買一送一，另台灣好行一日票根可用三九九元買劍湖山世界門票。