〈中部〉竹崎「豆腐岩」涉險拍照 小心挨罰

2018-07-06

水利會、五河局 將設警告牌

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎親水公園大門對面停車場旁牛稠溪床設有方形消波塊，民眾經由攝影技巧能將流水路徑凍結，呈現「豆腐岩絲絹照」，是攝影熱點，但有攝影人士赤腳站在行水區的岩石上，若不慎滑倒而碰撞岩石或跌入水中，恐釀成傷亡憾事，水利會將派員勸阻，並增設警告標示牌。

消防隊︰禁入河床 違者可開罰

嘉縣消防局竹崎分隊長張強震昨天表示，此處美景暗藏危機，濕滑岩石可能布滿青苔，踩在上面容易跌倒，因此禁止民眾戲水與進入河床範圍，即日起加強巡邏、宣導，違者會同警方依「發展觀光條例」第六十條第一項開罰一萬元以上、五萬元以下。

嘉南農田水利會嘉義管理處主任李英華說，嘉南水利會多年前在經濟部水利署第五河川局管轄的牛稠溪床設置方形消波塊，能延緩水流，引水至一旁的溪心圳灌溉農田，也達到保護河床、延緩河床刷深的功用，不少攝影愛好者上網發表在此地拍攝的美照，吸引同好跨越水門至行水區架起腳架、手握快門線，捕捉一張張美景。

達人︰在水門堤岸旁 有技巧拍

阿里山鄉香林國小退休教師黃源明表示，曾看到有人跨越水利設施，直接站到消波塊上蹲低身體，手持相機拍照，但此舉容易滑倒，「簡直在玩命」；嘉市攝影師洪年宏建議，可站在水利會的水門堤岸旁，再以變焦鏡頭拉近，快門速度調整至十五分之一秒至一秒間拍攝，不用進入行水區，也能拍到水流凝結的唯美畫面。

五河局副局長周建森說，消波塊間的縫隙深，加上近日山區豪大雨，水流湍急，呼籲民眾切勿進入行水區；水利會竹崎工作站站長林奕勳表示，靠近溪旁的水門、引水平台等設施禁止跨越，今起派員加強巡查與設立警告標示。