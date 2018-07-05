〈南部〉火龍果防價跌 農民籲強化外銷

2018-07-05

〔記者王涵平／柳營報導〕農委會預測火龍果價格崩盤，有機果農鄭鴻權表示，台灣農業技術高，農產質量均高，但內需市場有限，建議政府應計畫生產，計劃輔導拓展外銷市場，才能於根本上避免隨時可能發生量多價崩的問題。

台南火龍果產量面積居全國第四名，目前進入採收季，已投入有機火龍果種植六年多的前南縣議員鄭鴻權表示，目前產地價格與去年相較，確實有下跌，每斤約少十元，但採收季卻才剛開始。

雖然有機火龍果比一般火龍果多了一條銷售通路，但鄭鴻權認為，台灣農業生產技術愈來愈好，農產品的產量與品質也會更好，而內需市場有限，開拓外銷市場才是長遠之計，政府不應被動協助產銷，而是應該採取計畫生產、計劃開闢外銷通路，以目前國內產量來看，外銷數量還不到百分之一。

農業局：外銷較去年成長3成2

南市農業局表示，火龍果主要產區為東山、柳營、楠西等區，總生產面積為三百五十六公頃，產量約六千八百公噸。火龍果品質佳，耐儲運，近年來更成為外銷之星，外銷以中國、香港、加拿大等地為主，據統計去年外銷量達一百一十一公噸，今年至五月底止，達卅三公噸，較去年同期廿五公噸，成長卅二％。

根據海關統計外銷集中於九月，目前進入產期，今年產量品質穩定，期待外銷再創佳績。

夏日火龍果 嘗鮮宅配到府

南市農業局已彙整五家優質火龍果禮盒供貨單位，推出「夏日火龍果產地直送，宅配到府」，嘗鮮正是時候，民眾可上農業局網站下載訂購資訊，洽詢訂購。