〈南部〉七股七寶宴 今開放線上訂桌

2018-07-05

〔記者王涵平／新營報導〕七股海鮮節十四日登場，七寶宴八月四日熱鬧辦桌，今日上午九點開放線上訂桌，代理市長李孟諺昨代言台南優質山海產，歡迎各界前來體驗七股最道地的海味、鮮味與人情味。

海鮮節14日登場 8月4日辦桌

南市觀光旅遊局昨日舉行記者會，請來夏季濱海節代言人「魚頭君」，海味十足， 與七股區公所合辦的海鮮節，七月十四日至八月十八日推出「觀光赤嘴園暨挖文蛤體驗」、「海鮮市集」、「揪團遊七GO」及「七股七寶宴」等活動。

李孟諺表示，台南的紅寶石（玉井芒果）、平原優質米（越光米），濱海尚青美味海鮮（七股七寶），滿足台南人對美食的講究，「台南夏日海PARTY」由七股海鮮節打頭陣，十四日開幕的「海風音樂會」有群星歌唱和「海鮮市集」特賣，夏季來七股準沒錯。

每人限訂一桌 席開50桌每桌4500元

七股區長莊名豪表示，為行銷七股七寶（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣），與總鋪師陳振東合作推出「七股七寶宴」，將於八月四日席開五十桌和大家提前歡慶父親節。

今日開放線上訂桌，每人限訂一桌，報名網址https://goo.gl/bzbghH ，每桌只要四千五百元，包括九道菜＋果汁無限暢飲＋仙草奶凍，每道料理名稱具巧思，有五福臨門迎客來、魚粥唱晚彩雲歸、探走七股思慕情、花雕精釀蝦陶醉、橙汁雲湧拌鮮蚵、悠游鯛魚傳手捲、江湖風雲三仙會、沉浸瓜綿出頭天、蒜香送暖爭蛤蜊。