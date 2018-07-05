〈南部〉北門國中室內管樂團 全校都是團員

2018-07-05

130生都練團 7日首度發表會

〔記者楊金城／台南報導〕北門國中正在推動「樂音悠揚、幸福北中」的十年音樂教育計畫，二年前成立室內管樂團，全校約一百三十位學生都是團員，本月七日將第一次辦音樂會發表學習成果。

10年計畫 提升偏鄉孩子自信

北門國中這項十年樹木的音樂教育推廣計畫，培養學生才藝，提升偏鄉地區學生的自信心，讓雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能很感動，決定七月七日下午五點在最浪漫的北門水晶教堂舉辦水晶音樂會，為七月十五日開幕的台南一見雙雕藝術季熱身，更讓北門國中室內管樂團一展才華。

水晶音樂會也邀請北門高中、北門區的文山、三慈、錦湖、北門、蚵寮、雙春國小表演管樂、陶笛、木箱鼓、口琴，可說是北門區的學生音樂會，壓軸的是台灣交響樂團銅管五重奏。

向地方募款 也向300校借樂器

北門國中的十年音樂教育計畫來自校長陳威介和教師團隊的構想，陳威介說，偏鄉學生的學習機會與資源比都市孩子少，決定全校學習室內管樂，培養孩子內涵、音樂素養，提升自信與勇氣。

音樂教育十年計畫又怕校長換人，無以為繼，陳威介走訪北門南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、北門永隆宮、三寮灣東隆宮、洪心、統一慈善基金會與家長會募款，獲得地方支持。陳威介也向全市三百多所國中、小學求援，出借閒置的樂器。

學生林沛函說，「參加樂團後，同學們提升自信，期待七日的演出」，陳威介說，各年級都有管樂團，全校都是團員，學習三年，預估每位團員都受訓三百八十節課，十年音樂扎根計畫只要學生長大後，未來回故鄉成立音樂工作室、音樂才藝班推廣音樂教育就是值得了。