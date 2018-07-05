〈南部〉包租代管上半年媒合率14％ 6都之冠

2018-07-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕惡房東遭判刑引發議論，但奧房客也讓人感冒，由公部門擔綱平台的包租代管計畫，則可避免許多困擾；高市都市發展局執行包租代管，上半年媒合率十四％，居六都之冠，市府打鐵趁熱將辦說明會。

1月啟動包租代管 兩家承辦

都發局說明，今年一月啟動包租代管計畫，委託兩家業者承辦，房東只要向業者登記委託出租，無論房屋修繕、招租帶看、簽約收租，全由專業團隊辦到好，還能享保證收租三年、多項稅負減免及修繕補助等優惠。

房客部分，只要設籍高雄或在高雄就學、就業者皆可申請租屋，租金享有市場價格五折至九折優惠，還有最高六千元租金補助，並享有專業物業管理團隊把關居住品質。

都發局根據政院資料，高市全年設定目標出租八百戶，上半年已經媒合一一五戶，媒合率十四％為六都之冠，其次為台北十一％、台中八％。

都發局本週五舉辦說明會

為鼓勵更多房東釋出空屋，提供給有需要的弱勢戶，都發局本週五（六日）下午將在高雄科工館南館舉辦說明會，由專家以實際案例解說包租包管、代租代管的政策精髓，並說明如何透過新上路的租賃專法（今年六月實施），保障房東與房客雙方權益，徹底避免惡房東或奧房客作怪。

說明會同時也針對老屋重建政策提出詳細解說，包括如何申請重建、經費哪裡來及相關優惠誘因等，有興趣民眾可至報名系統https://goo.gl/Bt9Thu或電洽都發局，說明會免費參加，但會場空間有限，請民眾把握機會。