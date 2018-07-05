〈南部〉高雄最強下酒菜出爐 週五啤酒節亮相

2018-07-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄下酒菜料理賽得獎店家與攤商昨出爐，並選在連莊優勝店家「阿榮海鮮鵝肉餐廳」頒獎；最強下酒菜將於本週五登場的啤酒節活動中正式亮相，高市經濟發展局盛情邀約大家來暢飲好酒、品嚐好料。

經發局說明，今年高雄下酒菜料理賽共一四七家報名，一路歷經網路海選、評審試吃及電視節目「國光幫幫忙之大哥是對的」等考驗，才從店家組、攤商組選出最強下酒菜。

阿榮海鮮鵝肉餐廳連莊

店家組獲獎者分別為連莊的阿榮海鮮鵝肉、頂真鮮餐飲（支支紅）；攤商組則是胖奇熱狗堡、丸魂章魚燒、雞記香港仔、串神炭火燒烤、海之星、Ｑ蛋臭鬥福、波喬鍩buongiorno、東山正鴨頭等八家市場夜市小吃。

賽前赴德國慕尼黑取經

經發局長李怡德指出，本屆下酒菜料理賽還前進歐洲啤酒節發源地、德國慕尼黑取經，發掘烤豬腳、烤春雞與香腸等德式特色小吃，同時邀請ＨＢ慕尼黑皇家啤酒來高雄，與在地優勝商家共同進駐啤酒音樂節大會食堂。

啤酒音樂節 6至8日登場

高雄啤酒音樂節今年是第十屆舉辦，主打十萬熱情、十年有你，七月六日至八日在時代大道登場，現場共有十六家啤酒品牌大集合，搭配十家最強下酒菜，並安排十六組超強藝人卡司輪番演出。

經發局也首度將體感科技移師啤酒節，民眾憑啤酒節門票即可於「ＶＲ體感電競館—閃電對決」體驗；現場還備有大螢幕轉播世足八強賽，高雄市代市長許立明號召市民到場看世足、呼搭啦、呷好料，詳情可至啤酒音樂節官網查詢。