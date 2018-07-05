〈南部〉台東十大必去景點 伯朗大道摘冠

2018-07-05

〔記者張存薇／台東報導〕炒熱暑假台東觀光再一波！台東縣政府交通及觀光旅遊處昨天公布「台東必去景點推薦活動」結果，第一名由池上伯朗大道奪下，其他包括鹿野高台、三仙台風景區、台東森林公園、金針山、鐵花新聚落、多良車站、加路蘭等「老牌景點」，綠島朝日溫泉、南橫栗松溫泉首度入榜。

縣府交觀處指出，繼票選推薦台東十大美食之後，交觀處粉絲專頁-台東就醬玩Amazing Taitung第二波舉辦台東十大必去景點推薦活動，不到廿天吸引八千兩百則留言，有效分享則有三千三百多人，對照三年前同樣的粉書專頁留言推薦參與度增加三倍多。

網友共推薦提出近百個景點，前十名分別是伯朗大道、鹿野高台熱氣球、三仙台風景區、多良車站、鐵花新聚落、台東森林公園、栗松溫泉、太麻里金針山、朝日溫泉、加路蘭遊憩區，其中伯朗大道三年前是第二名，今年以一千五百個推薦勝過鹿野高台的一千四百個推薦，三仙台則維持第三名，而知本溫泉、成功鎮比西里岸部落三年前進入前十大，今年則退步到十二、十六名。

交觀處表示，除了前十名，列為世界八美之一的台東大學圖書館、太麻里孟宗竹林步道、成功宜灣卡片教堂等也有在地人推薦，算是比較私密的景點，希望吸引更多遊客到台東。