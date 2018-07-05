〈南部〉東市海濱公園國際地標 鐵皮圍籬殺風景

2018-07-05

八河局：海岸環境改善工程施工

〔記者張存薇／台東報導〕台東市海濱公園面臨太平洋，壯闊海景總吸引不少民眾造訪，還可以看到十八海浬外的綠島，不過近日國際地標旁的無底海景全被高高鐵皮圍籬圍住，無敵海景全毀，第八河川局副局長蘇柄源表示，海岸環境改善工程原定到十一月完工，但考量暑假觀光需求，昨天已決議先施工南段部分，國際地標週邊三百公尺長的鐵皮圍籬一星期內拆除。

台東市鄰近海邊，海濱公園因不收費、又可以騎單車吹海風，再加上有「鳥巢」國際地標、裝置藝術，是眾多遊客必去之地，但不少觀光客近日到了現場，才發現海邊都是圍籬，必須到國際地標高處才能看到海。

尤其海邊設有大型相框，一向是拍照打卡熱點，原本可以選擇太平洋當背景拍照，但這幾天遊客只能以國際地標當背景拍照，有的遊客說，五月規劃台東之旅，網路也未公告海邊會設圍籬，到現場一看很傻眼，但如果是確有需要，也只能忍耐。

考量暑假遊客多 一週內拆圍籬

蘇柄源說明，海岸環境改善工程預計將進行至十一月，內容包括在海邊堆塊石、形成緩坡，讓遊客更方便親海、也更安全，並保護海邊減緩崩塌機率，從萬善廟到國際地標鐵皮圍籬全長四百八十公尺、高二﹒四公尺。

他說，考量暑假期間「鳥巢」觀光客多，已與承包商協商，決定先施作南段一百八十公尺長海邊的工程，國際地標這一側約三百公尺的鐵皮圍籬一星期內先拆除，待九月再重設圍籬施工，仍希望能如期在十一月完工。