〈南部〉保路不保樹？ 農業局：研擬資訊公開

2018-07-05

西港外環道開闢 樹保團體質疑審查作業

〔記者洪瑞琴／台南報導〕西港外環道開闢，引發珍貴老樹保留爭議，樹保志工黃建雄昨提出測量數據，質疑當初提報二棵蓮霧樹與黑板樹列珍貴老樹，樹直徑都超過一百廿公分符合指定條件，樹保委員會卻否決，審查會議紀錄也未公開，缺乏行政程序正義、護航道路開闢，「樹保委員會變成路保委員會」。

農業局不諱言，目前並無明文規定樹保委員名單與審查會議紀錄必須公開，但是基於政府資訊公開時代趨勢，正朝開放的機制研擬中。

農業局：二老樹原地保留、一移植

農業局回應強調，依台南市珍貴樹木保護自治條例，攸關民生重大公共工程建設，公益顯然高於保存或維護珍貴樹木，得以排除審列，審查委員認為道路開闢具公益性，蓮霧老樹樹齡只約四十年，但也認為蓮霧老樹有保留價值，因此折衝決議「原地保留」，且採三公尺寬長條廊帶，生長棲地不致受開路影響，至於黑板樹則影響道路安全而作妥適移植。

提報的樹保志工黃建雄指出，老樹調查數據是會同農業局測得，但是會議紀錄沒有記載任何理由，就否決列入珍貴老樹，而且工務局發包拆除移樹的書圖，測量數字也與農業局的不符，「市府內部自己打臉」，讓外界懷疑市府為了排除開路障礙，刻意將珍貴老樹待審身分提早「暗中做掉」，對照其他縣市全程公開樹保審查，南市作法令人無法接受。

樹保委員晁瑞光也以精忠三村平實營區一棵老榕樹歷史地標為例，原本也未被列入審查對象，經地方文史團體奔走終於獲指定珍貴老樹，因此道路設計是可以彈性調整，況且將老樹保護列入道路開闢思維中，是前市長賴清德至現代理市長李孟諺一致公開宣示，公布樹保委員名單與每次樹保審查會議紀錄有何不可以，「沒有什麼見不得人的事」！