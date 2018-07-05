〈南部〉美國學校遺址變轉運站 居民反對

2018-07-05

1975年廢校 現一部分為公園綠地

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府將於北區開元路與長榮路口興建轉運站「開元綜合交通中心」，但部分居民認為該地是美國學校遺址，又是難得的綠地，反對這樣的開發案；他們昨日趁著北區都市計畫說明會遞交陳情書。

美國學校於一九五三年成立，供美軍和美籍公民的孩子就讀小學至高中，人數一度達到四百人，更是前美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長楊甦棣的母校，不過一九七五年隨著美軍逐漸離台而廢校，地上物也隨之拆除，僅剩數面圍牆，現地一部分作為公園，其他則是閒置多年。

市府擬招商 開發商業大樓、停車場

因此，南市府與國有財產局共同開發，利用促參法吸引民間投資，預計在約一公頃的土地上興建地上十四層、地下兩層的商業大樓，預計納入市區公車的候車空間、立體停車場，也引進商店街、影城及旅館等設施。

居民憂破壞歷史、綠地 交通壅塞

不過，開發案引起居民意見分歧；反對方直言此舉不但破壞歷史文化和綠地，又讓附近的交通壅塞更為加劇，尤其兩旁的長榮路與開元路頂多二十公尺寬，怎麼能當作轉運站，況且兩公里外就有兵工廠轉運站，根本不需要再開發，商城進駐也會造成周邊小商家生存不易；贊成方則說，開發案有助於地方發展，支持市府的決定。

針對路幅問題，交通局回應，此轉運站和國道轉運站不同，僅讓公車路邊停靠，開元路是公車綠線的行經道路，途中卻相當擁擠，所以將要求業者將一樓空間退縮，設置充裕的停車及候車空間，減緩交通阻塞；都發局則回應，會將陳情書轉給都市計畫委員會，並由委員決議，屆時也會邀請陳情人和交通局列席，一起討論出對台南最好的方案。