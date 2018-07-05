〈南部〉68億打造15座滯洪池 治水成效佳

2018-07-05

已完成13座 2座年底完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全球氣候變遷，市府水利局十二年來投入兩百三十五億元，推動多項治水工程；另斥資六十八億元，打造十五座滯洪池，目前已完成十三座，兩座將於今年底完工，總滯洪量達三百二十六萬噸，高居全國之冠，多管齊下治水，打造海綿城市。

市府水利局十二年來投入兩百三十五億元經費，辦理易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫；近年來更爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，推動林園排水等改善工程，提升鼓山區鼓山三路等十二處抽水站功能，並辦理仁武區大正路等雨水下水道新建工程，藉由多重工程面向，提升高雄整體防洪能力。

典寶溪滯洪池完工 岡山淹水改善

水利局以典寶溪Ａ、Ｂ區滯洪池為例，自二○一四年完工後，岡山白米里、劉厝里等易淹水地區，明顯減少許多淹水災情，搭配整治筆秀排水，大幅改善海城社區積淹水；寶業里滯洪池也改善三民、鳳山區交界一帶淹水問題。

水利局表示，以前年已完工滯洪池成效來說，二○一○年凡那比颱風日降雨量九百三十三毫米，淹水面積約六千七百九十七公頃；二○一六年梅姬颱風日降雨量八百七十六毫米，淹水面積四百四十五公頃，整體淹水面積減少約六千三百五十二公頃。

水利局指出，今年六月十九日降雨量兩百二十二毫米，超過排水溝設計標準，相較於岡山區二○○五年「六一二豪雨」日降雨量兩百七十九毫米造成淹水，雖有部分地區出現積水，但雨勢稍緩後積淹水消退。