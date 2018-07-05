〈南部〉旗山台28線24K路段 大面積塌陷

2018-07-05

公路總局 調派機具待命施工

〔記者蘇福男、黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕連續兩天雨勢不斷，旗山地區累積雨量突破四百毫米，高雄旗山、田寮、內門三區交界處、省道台二十八線西向二十四Ｋ路段，昨突然塌陷，形成一長四十米、寬六米、深十米的大洞，公路總局已緊急調派機具待命施工。

台二十八線西向24K+600公尺馬頭山路段，昨上午八時三十分突然塌陷，形成一長四十米、寬六米、深十米的大洞，令人怵目驚心，所幸當時並無人車經過，虛驚一場。公路總局高雄工務段指出，因連日豪大雨不斷，導致擋土牆毀損外裂，造成西向車道路面塌陷。

日前才因自來水管漏水塌陷

但附近居民爆料指出，該路段日前才因自來水管漏水塌陷，剛完成柏油路面鋪設；未料，連日豪大雨不堪一擊崩塌，希望相關單位能查明真相亡羊補牢，保障用路人生命安全。

工務局指出，經接獲公路總局第三區養護工程處通報，擋土牆被推離擠壓而塌陷，暫時封閉部分坍塌路段，待雨勢減緩進場施工回復路面。

警拉封鎖線 封閉一半車道

警方昨緊急拉起封鎖線，封閉一半車道，另一半未封的路面則調撥一個車道給往田寮方向車輛使用，請路過的駕駛小心慢駛，或提前改道以保安全。

目前台二十八線西向24K+600公尺封閉管制並調撥東向車道，維持雙向通行，公路總局籲請民眾行經該路段小心駕駛。

昨田寮區小滾水景點水淹及膝，四十歲牛姓女子一時不察，駕駛休旅車強渡，結果開到一半，水淹底盤「刁車」，經警消及時救援才脫困。