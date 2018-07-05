〈南部〉富岡大批貨櫃被疑核廢料 台電：都是空桶

2018-07-05

今上午10點開箱檢測釋疑

〔記者張存薇、黃明堂／台東報導〕台東市富岡地區空地這兩天突然冒出大批貨櫃，網路上說是「貨運拒載的核廢料容器」，當地居民瘋傳是「核廢料」，都很擔心，台電蘭嶼貯存場經理李德雄表示，這批重裝容器是要送至蘭嶼貯存場的空桶，並沒有裝核廢料，已要求廠商檢測釋疑，今天上午十時會當眾開箱。

住在富岡街上的蘇小姐昨天一早到現場看，發現貨櫃更多了，她無奈的說，大家都搞不清楚是何時運過來的，聽說是「核廢料」，實在很擔心。富岡里長曾阿粉指出，第一時間大家以為是交通船業者的，後來才搞清楚是貨輪廠商堆置的，廠商還說開一箱要「十八萬元」，大家哪有這麼多錢檢驗？

放置核廢料桶重裝容器 將送蘭嶼

低放射性核廢料存放蘭嶼卅六年，島上有九萬七萬桶核廢料桶，長期存放部分鏽蝕，台電持續整檢、且計畫用重裝容器加強核廢桶外部安全。

船運業者許志雄說明，這些貨櫃裡都是核廢料重裝容器，去年已運進三百五十只貨櫃到蘭嶼，但後來蘭嶼鄉民反對抗議，這批五十只貨櫃只好運回台東，暫時堆置在富岡港卸貨區，堆放了半年多，影響交通動線，因進入颱風季，若颱風來襲，港內湧浪會把岸上東西都打到海中，為安全及交通動線順暢，移到省道旁這塊私有地堆置。

台電蘭嶼貯存場經理李德雄表示，這批重裝容器是空桶，並無任何核廢料，因為還沒有交給台電，所以仍是廠商的物品，台電已要求務必配合民眾要求，開箱釋疑或移走。

因未完成驗收，廠商擔心一旦開箱後，台電不認帳，鍍鋅重裝容器要價不斐恐造成損失，不過台電今上午將帶輻射檢測儀器與廠商一起開箱。