〈台北都會〉〈公宅轉作文大宿舍〉議員批排擠就業青年申請 騙選票！

2018-07-05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局前天認定文化大學宿舍「大群館」違規使用，影響到大群館四百多位學生住宿權益，副市長林欽榮昨宣布，要將部分公共住宅轉作宿舍，如文大有需求，士林北投科技園區專案住宅可提供卅六戶、二五二床作為安置使用。但公宅入住條件為家庭年收入一四五萬元以下等，北市府欲以專案解套，反被台北市議員抨擊頭痛醫頭腳痛醫腳、缺乏公平性、騙票！甚至排擠就業青年申請公宅。

公宅入住條件包括，廿歲以上、在北市設籍或就學、就業，家戶在台北、新北、基隆、桃園不能有自有住宅，家庭所得年收入在五十％分位點以下（今年即一四五萬元以下），且平均每人每月收入在五萬六五五○元以下。

有都發局官員坦言，公宅及包租代管都不足以消化文大學生數量，而且有資格限制，未必所有學生都能租。

如果學生另覓他處租屋並申請租金補貼，都發局官員也說，申請資格須設籍北市租屋，且具有中低收入戶弱勢身分，學生未必有資格申請；就算申請到了，也要等到明年一月才可發放補貼，趕不上今年九月開學。

議員：頭痛醫頭腳痛醫腳 缺乏公平性

市議員許淑華說，一旦增加學生入住公宅，也會排擠就業青年申請公宅，質疑林欽榮拿公宅做政治操作，講給學生聽，騙選票！北市公宅數量不足，台北市長柯文哲喊四年興建兩萬戶還沒達成，多蓋公宅、利用空屋當成宿舍，比較實在。

市議員王鴻薇說，文大生住宿山上離校近，現在要學生下山住士北科專案住宅，還開接駁車，是頭痛醫頭腳痛醫腳；且士北專案住宅要提供在士北科技園區工作的年輕人申請入住，難道招商不力、辦不起來了嗎？

市議員陳彥伯說，不反對北市府拿公宅當宿舍，但文大跟又昱實業有限公司屬民間私人問題，應由文大安置學生；北市府要介入干涉，也要顧及公平性，讓周邊的陽明大學、海洋科技大學、城市科技大學以及台北藝術大學都有機會住公宅，不能文大出問題才獨厚。

副市長：不會讓文大安置全部學生

林欽榮表示，北市府依法可把公宅承租給學生或私人機構，也可應急安置專案簽准，市府不會讓文大安置全部學生，本月十二日邀各大學校長了解需求。