〈台北都會〉違規競選廣告 士林北投文山最氾濫

2018-07-05

民眾不斷檢舉 6月大拆後越來越多

〔記者鍾泓良／台北報導〕十一月廿四日九合一選舉投票，許多台北市議員參選人、現任議員從去年底就掛起廣告搶曝光，但「 台北市競選廣告物管理自治條例」規定，大選前兩個月才可刊登競選廣告，因此多數屬違規。台北市建管處六月一日宣布大規模拆除競選廣告，當時列管一六○件廣告要拆除，但經過一個月後，建管處坦言，列管案件越來越多，如今待拆廣告一八四件左右，預計七月底執行完畢。

建管處表示，五月底對於違規競選廣告的列管為一六○件，現在列管案件有一八四件，其中士林、北投及文山是競選廣告最氾濫的地區。

根據「台北市競選廣告物管理自治條例」，廣告若有參選人姓名、號次、圖像、競選項目或標語，五項超過三項露出，就會被認定是競選廣告，若在法定時間外刊登都須拆除，可開處五萬元以下罰鍰；北市府派員拆除則可依「台北市廣告物清除拆除刷除及遊動廣告車輛移置保管收費標準」向廣告所有人收拆除費。

待拆184件 預計7月底執行完畢

對於為何競選廣告越拆越多？建管處解釋，因民眾不斷檢舉，再加上之前都是優先拆除竹搭鷹架大型廣告，因為動員較多機具及人力，目前已累計拆除八十件，剩餘一百件將會陸續排拆，預計七月底可清除完畢。

建管處進一步表示，拆除的八十件中，有三分之一是建管處發函後廣告所有權人自拆；至於拆除現任議員競選廣告是否會遇到阻擾？建管處表示，目前都沒有遇到當場阻擾而是私底下關切，同時也沒有到「拆了又掛回去」的情形。

竹搭鷹架廣告 列優先查處對象

但記者實地走訪市區發現許多參選人競選廣告，確實都遵守「三點不露」的規範，但也「擦邊球」地掛著「你好」、「加油」的「打招呼廣告」，或者是已經到七月卻還出現「農曆新年祝賀廣告」。建管處表示，除非是用竹搭鷹架，否則都不屬於優先查處對象。

建管處表示，今年九合一選舉投票日為十一月廿四日，也就是說至少要等到九月廿四日才可掛上選舉廣告，呼籲參選人應注意；若民眾有遇到違規廣告行為，可向建管處舉報。