〈台北都會〉民求助摘虎頭蜂窩 新北動保處：有時間再去

2018-07-05

〔記者徐聖倫、陳心瑜／新北報導〕求助無門！新北市永和區七十五歲的李姓婦人，六月廿五日在自家五樓陽台澆花時遭到蜜蜂攻擊，才驚見陽台有虎頭蜂窩，請兒子打一九九九專線尋求新北市動物保護防疫處摘除蜂窩，但動保處人員卻回稱「還有七百多件等著處理」、「有時間再去」，她批評態度消極。

動保處：已致電道歉

新北市動保處處長陳淵泉表示，有立即性危險的案件，獲報後應該立刻處理，此案是接電話的外包人員判斷錯誤、訓練不周所致，會加強外包人員的訓練，他已致電向當事人道歉。

家住永和區民權路的李婦，六月廿五日在自家五樓陽台發現虎頭蜂窩後，當天先請兒子撥打一一九求助，消防局人員解釋捕蜂捉蛇業務已改由市府動保處負責，只好改撥一九九九聯繫動保處，接電話的動保處人員表示需確認第一線人員的動向，承諾兩小時後回覆，結果苦等一天都沒有回音。

李婦的兒子隔天再度致電一九九九，動保處某位主任允諾「優先派員處理」，結果還是沒下文；廿七日傍晚第三度去電，卻被回覆：「還有七百多件類似案件等著處理，有時間才會去。」

李婦跟家人無計可施，最後請求曾任義消的民間友人協助摘除蜂窩，李婦的兒子無奈地表示，幸好母親沒有過敏體質，被虎頭蜂螫傷的右手臂僅疼痛、腫脹，幸未危及生命，他怒批動保處的行政效率低落，沒有把市民當一回事。