〈台北都會〉日本腦炎流行季 新北爆首例

2018-07-05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市出現今年日本腦炎首例，一名樹林區五十三歲的女性，六月十七日出現發燒、語言表達困難及行動困難等情形，六月廿八日醫院通報，近日確認感染日本腦炎，目前個案意識清楚且狀況穩定。

全國20例確診 集中南部縣市

新北市衛生局疾病管制科科長許玉芬說，目前正值日本腦炎流行季節，國內已有廿例確診病例，集中在南部縣市；由於日本腦炎是由攜帶病毒的三斑家蚊及環蚊家蚊傳染，高雄在五月底曾在豬舍發現帶有日本腦炎病毒的三斑家蚊，呼籲民眾避免在黃昏與黎明時段前往豬舍、禽舍或水稻田等高風險環境活動，也要按時帶幼兒接種日本腦炎疫苗。

個案周邊有豬舍 也曾南部遊

許玉芬說，經疫情調查，五十三歲的婦人沒有出國史，住家附近有一處豬舍，也曾於六月十日至南部旅遊，可能的感染地仍在調查中，已先針對個案住家周邊進行環境調查，並在住家及豬舍懸掛誘蚊燈誘捕病媒蚊等防治措施；她也說明，去年新北市有兩例個案，去年最早一例發生在六月十一日，時間上和今年差不多。

滿5歲童 約6千人未接種疫苗

許玉芬說，五至十月是日本腦炎流行季節，六、七月進入流行高峰，最有效的預防方法是接種疫苗；新北市滿十五個月適齡接種完成率為七十三．七％，滿五歲接種第二劑為八十一％，推估還有六四六○名滿五歲幼童未接種，提醒家長留意。

防感染 亞東、慈濟可自費接種

另外，豬禽畜牧場工作人員或民眾住家及活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境，也可以到新北市設有旅遊醫學門診的亞東、慈濟兩家醫院，評估自費接種疫苗。