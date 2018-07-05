〈台北都會〉新月水道節夯 現場報名加碼

2018-07-05

每日3場各增100名額

〔記者葉冠妤／新北報導〕新莊新月橋一三五公尺自行車道變身滑水道的「新月水道節」，自上週六開園以來，每天三場次場場爆滿，不少民眾只能在場外「乾瞪眼」，紛紛要求加碼現場報名，新北市高灘地管理工程處決定每天新增加三百個名額，即日起至廿九日，每天下午兩點半，依現場排隊順序，採一次發放，三個場次各增一百名，讓更多民眾都能體驗「濕一夏」的樂趣。

去年首度舉辦的新月水道節，受到民眾好評，今年再登場，讓民眾不用到遊樂園，就能體驗滑水道的清涼刺激，高灘處表示，今年最大亮點是趴在滑水道上的飛天咕溜象，萌Ｑ造型吸引民眾爭相拍照，也成為新月橋的新地標。

除了最大賣點的大型滑水道外，新月橋下還設有胖綠蛙生態迷宮、小翠鳥水上遊戲池、鴨鴨陪你玩趣味挑戰池、噴水大烏魚、草地推推車等八項水陸設施，周邊更有特色餐車以及異國街邊美食，開園以來，場場爆滿，大小朋友玩水、吃美食都十分盡興。

下午2點半起一次發放

由於滑水道與挑戰水池等水上設施採事先報名制，不少民眾要求主辦單位增加名額，高灘處決定即日起開放現場排隊報名，每天下午兩點半開始，一次發放每天三個場次的入園名額，每場次一百名，拿到第二、三場次的民眾，可趁著等候入園的空檔，先體驗園區外的免費陸上設施，也可租借自行車到鄰近大台北都會公園遊玩。

高灘處提醒民眾，玩水時需全程穿著泳裝，每日下午三點、五點及晚上七點三個場次，每場次入場體驗九十分鐘。民眾可搭乘捷運新蘆線於新莊站二號出口下車，再步行約十五分鐘抵達新月橋，或自行開車沿重新堤外道也可到達。