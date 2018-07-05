〈台北都會〉三峽往內科 跳蛙公車明起增班

2018-07-05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通局與台北客運在四月二十三日合作闢駛的「三峽—內湖科學園區」跳蛙公車，通車至今反應熱烈，上午七點的班次，在學成路上的發車站已大排長龍，幾乎在起站就客滿，導致學勤路、大學路後端乘客上不了車；交通局與業者溝通，台北客運從明日（六日）起加開七點五分的班次，成為民眾自創公車路線增班的首例。

民眾透過「跳蛙公車」APP服務平台，自行募集開通的六條公車路線中，以「三峽—內湖科學園區」路線的反應最熱烈，週一到週五上午從北大社區發車，單向駛往內科，原本核定行駛國道三號、台六十五線再接國道一號高架道路，考量經國道三號、環東大道、台北市南京東路六段、舊宗路、陽光街、瑞光路的替代路線路況較佳，因此調整營運路線行駛國道三號、環東大道往內科，停靠站維持不變。

沿途停靠站包括三峽區麗寶國際館、學成大成路口、北美館社區、森林公園、學勤路、台北大學正門、恩主公醫院等，內科地區停靠陽光抽水站、陽光街、瑞光路、瑞光港墘路口、仁寶大樓、基湖路口等站，發車時間是週一到週五上午七點及七點五分，行車時間約六十五至七十分鐘，採五段票收費。

台北客運總經理李建文表示，因為行駛國道不能有站位，建議民眾利用「新北市跳蛙公車網路預約平台APP」預購指定席車票，確保有座位，使用一二八○元月票更省錢。