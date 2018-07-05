〈台北都會〉二度流標 關渡大橋整修預算追加5700萬

2018-07-05

7月中招標 最快2020年完工

〔記者陳心瑜／新北報導〕已通車三十五年的關渡大橋，跨越淡水河，是淡水、八里兩區的聯絡橋樑，但橋體耐震力不足、路面變形，公路總局原定在去年底完成耐震改善及維修補強，但從去年九月已流標兩次，公路總局因此追加預算，從一．七億元追加到二．二七億元，將於七月中旬招標，若順利標出，預計九月底發包、十月開工，最快二○二○年完工。

公路總局第一區養護工程處中和工務段長江堅銘表示，關渡大橋耐震補強案已經上網完成公開閱覽，若廠商沒異議，預計七月中旬招標，由於此案是超過兩億元以上的巨額採購，依法必須國際標，等標期是四十天。

他指出，關渡大橋全長一八三五公尺，耐震改善及維修補強工期約需兩年，包括維修補強、耐震補強和主橋外露面重新塗裝，例如置換主橋鋼樑上橫撐、斷裂補強、鋼橋面板破洞修補、人行道鋪面改善，並以防蝕油漆重新塗裝橋體等，完工後的橋體可抗震達五級強度。

鋼樑鏽蝕？ 公路總局：僅表層

最近有民眾向公路總局反映關渡大橋的鋼樑出現鏽蝕，擔心結構受損。江堅銘說，脫落、鏽蝕的紅漆只是表層，內部還有兩層漆保護，他保證「行的安全不受影響」，補強的原因是一九八○年代的設計並不符合新法規更嚴格的耐震規範，每兩年定期做橋樑安檢，關渡大橋都安全無虞。