〈台北都會〉新北兒童卡 到公所隨辦隨領

2018-07-05

新領或補發 任一公所可辦

〔記者陳心瑜／新北報導〕今年三月起，新北市的兒童持「兒童卡」搭乘台北捷運享有四折優惠，但不在新北市念小學或年滿六歲還沒上小學的兒童，必須到各區公所辦理，辦卡耗時一週，遺失補卡甚至要三週時間作業，不便又耗時；新北市政府交通局整合系統，即日起申辦「新北兒童卡」及遺失補換發，比照敬老卡可在任一個區公所隨辦、隨領，家長跑一趟就好。

新北市長朱立倫昨天在蘆洲區公所主持「新北兒童卡臨櫃即辦即發」記者會，宣布從即日起，民眾申辦「新北兒童卡」及遺失補換發，可在任何一個區公所臨櫃製卡，約五分鐘就製作完成。

學籍在新北 學校統一發放

交通局綜合規劃科科長林昭賢指出，「兒童卡」是發給六歲到十二歲的兒童，新北市約有廿三萬名，國小學籍在新北市者，入學時由學校統一發放，不需另外申請；但學籍在外縣市的新北學童，以及滿六歲但還沒念小學的約有兩萬名，必須到住家所在地的區公所辦理，目前每月辦理數量約三百多張。

大眾運輸優惠 博物館免費

朱立倫表示，為擴大照顧新北市近廿三萬名六歲至十二歲兒童，今年三月一日起透過國小及區公所發放「兒童卡」，憑卡搭乘台北捷運享原價的四折優惠（持電子票證本來已打八折，憑兒童卡再打五折）、搭高雄捷運有四．二五折優惠，桃園機場捷運預計在七月底加入，今年底通車的淡海輕軌也會納入，皆享有電子票證的半價優惠，培養小朋友從小使用大眾運輸的習慣。

交通局表示，持「新北兒童卡」搭公車及火車也享有半價優惠，到新北市各博物館也享有免費入場的優待，優惠期限至持卡人國小畢業當年度的十月三十一日止，之後乘車優惠轉為普通卡。

林昭賢表示，滿六歲尚未讀小學、就讀外縣市小學者及遺失補換發，才需要到各公所臨櫃申辦，請法定代理人親自或以書面委託代理人檢具申請書、戶口名簿及身分證明文件，五分鐘就申辦完成，首次申請免收製卡費，遺失或人為毀損需繳交補製卡費一百元。