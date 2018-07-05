〈北部〉照片變明信片 宜蘭家扶兒展自信

2018-07-05

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心昨舉行「青年構力」方案成果發展會，廿六名學員獲頒學習證書及精緻相本，學員並發表學習心得，看到自己拍攝的照片被翻拍作明信片，孩子充滿自信，看見未來發展有無限可能。

宜蘭家扶推的「青年構力」方案共三大項，「少年展力」以高中職學生為主、「青年釣竿」以大一至大三學生為對象、「青年自立協力」則以大四生為學員，今年共有廿六名學生參加，讓他們學習自我探索、青年發聲及就業準備。昨天成果展有照片展覽、社會服務、就業發展與體驗，展現一年學習成果。

學員從家扶中心扶幼主委陳虞鎰手中，拿到學習證書及相本回顧都很興奮；發表會場也有家長參與，看到孩子蛻變都很感動；攝影展部分，家扶將學員作品翻拍成明信片，每張都有故事及意境，也培養孩子對攝影的興趣，看見自己有無限可能，可以勇敢逐夢。

台大昆蟲系王姓應屆畢業生也分享，自己在一年前，對畢業後的就業發展完全不明確，不知自己適合什麼工作？參加「青年自立協力」方案後，透過課程提供職涯諮詢、業界講師指導、職場體驗等，讓他決定朝向農業種植發展、累積經驗、學習創業。

宜蘭家扶中心主任謝曉雯說，弱勢家庭孩子在環境中較缺乏自信，人際相處能力較缺乏正向態度，需要社會關懷與參與，家扶提供課程透過社工陪伴發掘潛能，讓未來發展更多元。