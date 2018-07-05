〈北部〉暑期加1元多住1晚 花蓮15飯店、民宿響應

2018-07-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕南部旅遊景點墾丁暑期住房率下滑，花蓮○二○六震後全民救觀光，旅行社業者先與飯店、民宿業合作，推出「一人一宿愛花蓮」方案，一千八百元就能搭機暢遊花蓮二天一夜，成功吸引近三千人訪花；七月一日起再祭出「加一元多住一晚」優惠，共有三家飯店、十二家民宿響應，房價下殺五折，盼能衝高花蓮暑假人潮。

農曆年前花蓮遭遇強震，慘遭退房潮的花蓮觀光業者急自救，與旅行社業者發起「一人一宿愛花蓮」行動，二人成行、每人一千八百元，就能享有北花來回機票，並入住五星飯店或民宿。

在交通部觀光局「三三五五」及「二人成行振興花蓮觀光」方案退場後，花蓮有三家飯店、十二家民宿將「一人一宿愛花蓮」優惠，升級加碼成「暑期限定一元加價多住一晚」方案，只要三千五百零一元起，就能在同一間飯店或民宿多住一晚，搶攻暑期住房商機。

民宿住房率、飯店訂房率 都少了一至兩成

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，因景氣不佳，今年暑期住房率約五成，與往年相差兩成以上，盼能藉由「洄瀾之星」觀光專列、各旅宿及縣府等多項活動、優惠專案，有效提升整體住房率。

美侖飯店副總經理高水祿說，目前飯店七月訂房率約七成，較去年同期少了一至兩成，「暑期限定一元加價多一晚」主要透過與旅行社業者合作，不僅安排機票，也提供接駁服務，縮短到花蓮路程，爭取三天兩夜的停留時間。

金軒閣旅行社行銷部公關經理林宏光說，花蓮共有翰品酒店、花蓮美侖飯店、福容飯店及白色城堡民宿、雲山海民宿、海洋仙境民宿、海洋四季民宿、七星燈塔民宿、七星彩虹民宿、詩莉亞民宿、歐克山莊、海泱民宿、悠活旅店、泊客輕旅及水丁香民宿等十五家，加入「暑期限定一元加價多一晚」活動。

他強調，二人成行、三天兩夜北花「機+酒」超值優惠專案，每人只要三千五百零一元起，逢週六加價一千元，若選擇入住民宿再加贈泛舟、賞鯨（見右圖，記者王峻祺攝）及溯溪等行程；另規劃「下班遊」方案，首日選擇搭乘晚間班機者，還可享有減免二百元優惠。

林宏光說，超值續住優惠費用，均含松山花蓮來回機票、二晚住宿及早餐，每天限額廿人報名，目前人數踴躍，未來更有計畫性擴大服務，推出台中、高雄飛往花蓮行程，並將觸角延伸至香港，讓花蓮觀光更便利，不計盈虧找回昔日觀光榮景。